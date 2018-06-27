كرواتيا تواجه الدانمارك بدور الـ16 بالمونديال

فاز منتخب كرواتيا على نظيره الأيسلندي بهدف دون رد، المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا 2018، على ملعب روستوف أرينا.

وجاء الشوط الأول خاليًا من الأهداف والفرص، وأشبه بالتقسيمة بين المنتخبين، لا سيما بعدما ضمن المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16، فيما يسعى المنتخب الأيسلندي للفوز بشرط فوز الأرجنتين على نيجيريا بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني نجح الكرواتي باديلي في التسجيل هدف التقدم لفريقه عبر تسديدة قوية سكنت شباك المرمى الأيسلندي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وكاد منتخب أيسلندا أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 55، برأسية اللاعب إنجاسون، لكنها ارتطمت في العارضة.

وشهدت الدقيقة 65 تغيير أول لمنتخب كرواتيا، بخروج قائد الفريق مودريتش ونزول براداريتش بديلًا له.

وأضاع إنجاسون لاعب منتخب أيسلندا، هدف التعادل، في الدقيقة 70 بعد استقباله عرضية أرضية، لم يتمكن من تسديدها بالشكل الصحيح لتمر بجوار المرمي.

أدرك منتخب أيسلندا هدف التعادل، بأقدام اللاعب عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 76.

الدقيقة 82 تغيير ثاني لكرواتيا، بنزول راكيتيتش وخروج كوفاتشيتش، لتنشيط وسط الملعب. كاد راكيتيتش أن يضاعف النتيجة، بتسجيل هدف ثاني من ركلة حرة، نفذها ببراعة لكنها تهادت خارج الملعب، وانتظر منتخب كرواتيا حتي الدقيقة 91 لتسجل الهدف الثاني بالوقت القاتل عن طريق اللاعب بيريشيتش. لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا بهدفين، وتودع أيسلندا البطولة، وتتصدر كرواتيا مجموعتها برصيد 9 نقاط وتتأهل لدور الـ16 من المونديال، وتضرب موعدًا مع الدنمارك.

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