كأس العالم.. باديلي رجل مواجهة كرواتيا وأيسلندا

كتب: علي الزيني

حصد ميلان باديلي، لاعب المنتخب الكرواتي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الآيسلندي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب "روستوف أرينا" بالجولة الأخيرة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

واختير باديلي رجلا للمباراة، بعدما تمكن من تسجيل أول أهداف كرواتيا، فى الدقيقة 53 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب استغلاله كرة اصطدمت بدفاعات النسور البيضاء سددها بقوة تسكن شباك حارس المرمى.

وقاد ميلان باديلي، منتخب بلاده للتأهل للدور المقبل، بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، برفقة المنتخب الأرجنتيني صاحب الوصافة برصيد 4 نقاط.

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