معدلات التلوث المرتفعة تهدد الهند

نشرت وكالة "رويترز" صورًا لعدد من المواطنين في الهند، اليوم الثلاثاء، وهم يقومون باحتضان عدد من الأشجار وتعليق لافتات مكتوب عليها "أنقذينا".

وتعاني الهند من معدلات التلوث العالية في الفترة الأخيرة، وبشكل ملحوظ، مما أثر علي صحة سكانها.

هنديات يشاركن فى حملة لإنقاذ البيئة ومكافحة الثلوث

يذكر أنه شهدت بعض المدن الهندية أمطارًا غزيرة، أمس الإثنين، أدت إلى فيضانات، خاصة في مدينة مومباى، حيث عانت المدينة من حالة التفكك المروري جراء الطقس غير المستقر.

وانهار أحد العقارات في المدينة الهندية، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والسلطات في الهند.

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