مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي تطلق ورشة عمل بالقاهرة لصياغة تحديات المبتكرين

تنطلق بالقاهرة، في العاشرة من صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات ورشة عمل تنظمها مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، وذلك بهدف صياغة التحديات التي سيتم إدراجها على منصة المبادرة الإلكترونية، ليتنافس المبتكرون الصناعيون حول العالم في وضع حلول عملية لها.

وذكر بيان صادر عن سفارة الإمارات بالقاهرة، أن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، كان قد أطلق المبادرة، كإحدى مبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تقديراً للمساعي التي بذلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – من خلال مبادراته الإنسانية والتنموية إلى مساعدة المجتمعات العالمية وخدمة البشرية.

وتضم المبادرة "تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين"، وهو عبارة عن منصة للابتكار المفتوح عبر الإنترنت، والتي تتيح الفرصة أمام المبتكرين، ورواد الأعمال أينما كانوا، للتواصل والتعاون وحل القضايا العالمية الملحة، لدعم الابتكار وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق الازدهار العالمي.

وأضاف بيان السفارة، أن المبتكرين ورواد الأعمال، يستطيعون من خلال تبنيهم نهجاً يقوم على التصميم المبتكر والإبداعي، تحويل أفكارهم إلى واقع والنظريات إلى حلول، وترجمة الأفكار إلى تأثير إيجابي ملموس، مشيرًا إلى أن جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي، تكرم الشركات الصناعية التي تبنت تحدي محمد بن راشد، للمبتكرين الصناعيين، الذي يتميز بأكبر أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقد انضمت ثماني منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة إلى المبادرة، حيث حددت هذه المنظمات والوكالات القضايا العالمية التي ستشكل الأسس الرئيسية لمجموعة التحديات التي ستسعى المبادرة إلى توفير حلول عملية لها.

وتتمحور هذه القضايا العالمية حول أربع قضايا ملحة تتناول الطاقة المستدامة، والتطوير الزراعي والقضاء على الجوع، والمدن المستدامة، والحد من الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا