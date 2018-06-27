الرباعي العربي يرفع ملف المجال الجوي السيادي مع قطر إلى محكمة العدل الدولية

قررت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر، والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم، الأربعاء.
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ايوان ليبيا
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