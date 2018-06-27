أرقام المباراة.. الأرجنتين تفلت من مخالب النسور

فوز قاتل حققه منتخب الأرجنتين على نظيره النيجيري، بهدفين مقابل هدف، خطف به بصعوبة شديدة، بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بالمونديال.

تمكن الساحر ليونيل ميسي، من تسجيل الهدف الأول لراقصي التانجو، في شباك نيجيريا، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على ملعب «كريستوفسكي»، ضمن مباريات الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الرابعة، التي تضم آيسلندا وكرواتيا، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

واستغل ميسي تمريرة إيفير بانيجا في الدقيقة 14، وانطلق بسرعته وسددها على يمين حارس نيجيريا معلنًا تقدم الأرجنتين بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك فيكتور موسيس التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن ينجح ماركوس روخو في إحراز هدف الحسم للأرجنتين في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة احتلت الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف كرواتيا المتصدر برصيد 9 نقاط، بعد فوز الأخير بنفس الوقت على آيسلندا بهدفين مقابل هدف.



وفيما يخص احصائيات المباراة، تؤكد الأرقام أن المنتخب النيجيري كان ندًا قويًا للغاية، في مواجهة رفاق ميسي، حيث جاءت كالتالي:

نسبة امتلاك الكرة: «الأرجنتين – 65%»، «نيجيريا – 35%».

التمريرات: «الأرجنتين -566»، «نيجيريا -252»، تمريرات ناجحة «الأرجنتين -477»، «نيجيريا – 187»، دقة التمرير «الأرجنتين – 74%»، «نيجيريا – 84%»، المسافة المقطوعة «الأرجنتين – km 98»، «نيجيريا – km 101».

الهجوم: تسديدات على المرمى «الأرجنتين -4»، «نيجيريا -3»، بعيدًا عن المرمى «الأرجنتين – 3»، «نيجيريا – 5»، تم صدها «الأرجنتين – 1»، «نيجيريا – 1»، الركلات الركنية «الأرجنتين – 5»، «نيجيريا -3 »، حالات تسلل «الأرجنتين – 2»، «نيجيريا – 0».

استعادة الكرة: «الأرجنتين – 38»، «نيجيريا -43»، الإنزلاقات «الأرجنتين – 23»، «نيجيريا – 9»، تصديات «الأرجنتين – 1»، «نيجيريا – 1»، الكرات المبعدة «الأرجنتين – 20»، «نيجيريا – 33».

الأخطاء المرتكبة: «الأرجنتين – 15»، «نيجيريا – 20»، بطاقات صفراء «الأرجنتين -3»، «نيجيريا – 2».

أهداف المباراة..



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