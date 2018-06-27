الحكم بالسجن 20 عاما على زعيم احتجاجات الحراك الشعبي بمنطقة الريف بالمغرب

حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء، على زعيم "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، وثلاثة من رفاقه، بالحبس لمدة 20 سنة، بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما، واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.

وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017، والذين قرروا منذ منتصف حزيران/يونيو الجاري، مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال)، على مدى أشهر، ما بين خريف 2016، وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في مدينة الحسيمة، احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا