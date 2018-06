اتفاق سوداني بفتح الممرات وإطلاق سراح الأسرى

المتوسط:

توصلت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى اتفاق سلام في الخرطوم اليوم الأربعاء لكن متحدثا باسم المتمردين رفض نقاطا أخرى.

وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد إن الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار سيبدأ تنفيذه بعد 72 ساعة من التوقيع. كما يتضمن ”فتح الممرات للمساعدات الانسانية وإطلاق سراح الأسرى …وجمع السلاح وجعل القوات الحكومية قوات قومية“.

وأضاف ”بعد 120 يوما من توقيع الاتفاق يتم تشكيل حكومة انتقالية“.

