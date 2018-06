المتوسط:

توجه الأمير البريطاني وليام إلى مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء بعد أن عبر خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن آماله في أن يحل السلام في الشرق الأوسط.

وحرص وليام في أول زيارة رسمية لفرد من العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، على التجول في منشأة طبية تابعة للأمم المتحدة في مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله.

The post الأمير البريطاني وليام يتفقد أوضاع اللاجئين في الضفة الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية