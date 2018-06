إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي ببحث تمديد العقوبات ضد روسيا

المتوسط:

عارضت إيطاليا قرار تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا تلقائيا، وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببحث هذه المسألة خلال القمة المزمعة في بروكسل نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في كلمة في البرلمان الإيطالي اليوم الأربعاء: “خلال القمة التي ستنعقد يومي الـ28 والـ29 من شهر يونيو الجاري ستتم مناقشة العقوبات القطاعية المفروضة على روسيا، ونرى أن العقوبات لا يجب أن تمدد بشكل تلقائي، والحذر واجب فالعقوبات هي وسيلة وليست غاية”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعرب فيها كونتي عن عدم رضاه لفرض عقوبات ضد روسيا، فقد أعلن خلال قمة مجموعة السبع في كندا مؤخرا عن دعم بلاده لمسألة رفع العقوبات عن موسكو.

وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

وفي مارس 2015 ربط قادة الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن روسيا، بتنفيذ جميع اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا، رغم أن موسكو لا تعد طرفا في الأزمة الأوكرانية.

وردت موسكو على العقوبات الأوروبية بفرض حظر غذائي على الواردات من الدول التي أظهرت موقفا عدائيا لروسيا، ما انعكس سلبا على العلاقات التجارية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

