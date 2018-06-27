فيفا يعاقب ألمانيا بسبب أحداث مباراة السويد بالمونديال

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اثنين من المسؤولين في الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب استفزاز مقاعد البدلاء الخاصة بمنتخب السويد في فوز الألمان على السويد بنتيجة 2-1 بهدف متأخر ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم المقام حاليًا في روسيا.

وعاقب فيفا كلا من جورج بيهلاو وألوريتش فويجت بغرامة مالية قدرها 5 آلاف فرانك سويسري مع توبيخهما بسبب سلوكهما غير الرياضي.

وساهم اعتذار الثنائي إلى جانب وعدهما بعدم حضور مباراة كوريا الجنوبية وألمانيا اليوم في ختام دور المجموعات، في تخفيف العقوية التي فرضت عليهما من قبل اللجنة التأديبية في فيفا.

يذكر أن ألمانيا تستعد اليوم لخوض مباراة حاسمة أمام كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات، حيث تحتاج إلى الفوز لتفادي توديع البطولة من الدور الأول.

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