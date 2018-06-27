في المونديال.. التشكيل الرسمي لمباراة المكسيك والسويد

أعلن منتخبا المكسيك والسويد عن تشكيلهما الخاص بمواجهتهما في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة من كأس العالم المقامة حاليا في روسيا وحتى يوم 15 يوليو المقبل.

وتحتل المكسيك صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط للسويد في المركز الثاني، وتقام مباراتهما اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب إكاترنبيرج أرينا.

وتحتاج المكسيك للفوز أو التعادل لضمان التأهل، بينما تحتاج السويد للفوز وانتظار نتيجة مباراة منتخب ألمانيا مع كوريا الجنوبية والتي تقام في نفس التوقيت.

تشكيل السويد

أولسن- لوستيج- ليندلوف- جرانكفيست- أوجستينسون- لارسون- إيكدال- بيرج- فورسبرج- كلايسون- تويفونين.

تشكيل المكسيك

أوتشوا- سالسيدو- لايون- فيلا- هيرنانديز- مورينو- هيريرا- جواردادو- ألفاريز- لوزانو- جالاردو.

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