في المونديال.. التشكيل الرسمي لمواجهة كوريا الجنوبية وألمانيا

أعلن منتخبا كوريا الجنوبية وألمانيا، التشكيلة الرسمية لهما لخوض ثالث مبارتهما في كأس العالم 2018، والتي ستقام اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد کازان أرينا، لحساب المجموعة السادسة، التي تضم المكسيك والسويد، بمنافسات المونديال المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

وتتصدر المكسيك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي السويد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ألمانيا التي تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل كوري الجنوبية المجموعة بلا نقاط.

ويقود المباراة تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام، الحكم الأمريكي مارك جيجير صاحب الـ44 عامًا، ويعاونه كمساعد أول جو فليتشر، بينما سيكون فرانك انديرسون مساعدا ثانيًا، فيما سيكون خوليو باسكونان حكمًا رابعًا.



التشكيلة الرسمية لمنتخب كوريا الجنوبية



جو هيونوو – لي يونج – يون يونجسون – سون هيونجمين – كو جاتشيول – هونج تشول – جونج وويونج – لي جايسونج – موون سيونمين – كيم يونججوون – جانج هيونسوو



التشكيلة الرسمية لمنتخب ألمانيا



مانويل نوير – يوناس هيكتور – ماتس هاملز – سامي خضيرة – توني كروس – تيمو فيرنر – مسعود أوزيل – ماركو رويس – ليون جوريتزكا – نيكلاس زوله – جوشوا كيميتش

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سيحضر المدرب الألماني يواكيم لوف اليوم، بمدينة كازان، للمرة 17 بصفته مدربا رئيسيا في مباراة ضمن كأس العالم، وقد انضم بذلك إلى قائمة المدربين العشر الأكثر مشاركة في النهائيات العالمية، وهذه اللائحة يتزعمها هيلموت شون برصيد 25 مباراة متقدما على كارلوس ألبيرتو باريرا (23).



لكن لوف بإمكانه أن يتجاوز لويز فيليبي سكولاري (21) وبورا ميلوتينوفيتش وماريو زاجالو (20 مباراة لكل واحد منهما) وأيضا جوس هيدينك وسيب هيربيرجر وأوسكار تاباريز وإنزو بيرزوت (18 مباراة لكل واحد منهم).

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