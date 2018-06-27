إشعال النيران بملعب طرابلس الدولي و تكسير مرافق الملعب وحفر أرضيته

ايوان ليبيا – وكالات :

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الجمهور الرياضي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم تعريض المنشآت الرياضية للتخريب والضرر حفاظا عليها وعلى سمعة ليبيا عربيا وإفريقيا وعالميا خاصة في ظل السعي لرفع العقوبات على الملاعب الليبية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “تدعو الوزارة الجماهير الرياضية إلي تعزيز جسور التواصل الرياضي وإبقاء المحبة فيما بينهم وفق مبدأ التنافس الشريف دون اللجوء إلي الأعمال التخريب والشغب وتحكيم صوت العقل وتغليب المصلحة العليا للوطن، وانتهاج أسلوب التهدئة في حل كافة المشاكل وعدم الانجرار وراء من يريد العبث بالأمن والاستقرار باللجوء إلي الشغب وإقفال الطرق مما يضر بالمصلحة العامة” .

وكانت جماهير الأهلي أشعلت النيران في المنصة الشرفية بملعب طرابلس الدولي وقاموا بتكسير مرافق الملعب وحفر أرضيته وذلك احتجاجا على قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والاتحاد يوم الجمعة المقبل، بملعب طرابلس الدولي، بدون حضور الجمهور.

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