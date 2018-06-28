كأس العالم.. باولينيو رجل مواجهة البرازيل وصربيا

كتب: علي الزيني

حصد البرازيلي باولينيو على جائزة أفضل لاعبي في مواجهة منتخب بلاده ومنتخب صربيا، وفاز بها لاعبو السامبا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد أتكريت أرينا، لحساب المجموعة السادسة، التي تضم المكسيك والسويد، بمنافسات المونديال المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

باولينيو ساهم في تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم، بعد أن قدم أداء جيدا وسجل الهدف الأول عندما استقبل تمريرة بينية من فيليبي كوتينيو، وسددها من أعلى جسد الحارس مستغلا تقدمه من مرماه، معلنا عن تقدم السامبا.

بهذه النتيجة رفع البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدراة المجموعة، بينما توقف رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث خلفا لمنتخب سويسرا صاحب المركز الثاني، فيما جاء منتخب كوستاريكا في المركز الرابع، والأخير بنقطة وحيدة.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا