كأس العالم.. بليريم دزيمايلي الأفضل في مباراة سويسرا وكوستاريكا

كتب: علي الزيني

حصد النجم السويسري بليريم دزيمايلي، جائزة أفضل لاعبي في مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب كوستاريكا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

بليريم دزيمايلي حصل على الجائزة، بعد أن سجل هدف التقدم للمنتخب السويسري، بعد عرضية ستيفان ليشتشتاينر من الجهة اليمنى وصلت إلى بريل إمبولو على القائم الثاني الذي مررها برأسية رائعة وصلت إلى بليريم، سددها صاروخية من داخل منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

بهذه النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف البرازيل المتصدر بـ7 نقاط، بينما تذيل منتخب كوستاريكا المجموعة بنقطة واحدة، خلف منتخب صربيا الثالث بـ3 نقاط، وسيلاقي رفقاء شاكيري منتخب السويد في دور الـ16.



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