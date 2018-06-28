الأمم المتحدة تدعو لإعادة موارد نفطية ليبية إلى السلطات المعترف بها

قال المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي في ليبيا، ويدعو إلى وقف التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها..

وأضاف المتحدث قائلا في بيان "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية، والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقول ومواني نفطية في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره في شرق ليبيا.

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