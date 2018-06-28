نوري المالكي يودع سفير اليابان ويستقبل نظيرته الأسترالية الجديدة بالعراق

ودع نوري كامل المالكي، نائب الرئيس العراقي، بمكتبه اليوم الأربعاء، فوميو أيواي سفير اليابان ببغداد، خلال استقباله بمكتبه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده في العراق، كما استقبل جوان أليزابيث لونديس، سفيرة مملكة أستراليا الجديدة ببلاد الرافدين.

وذكر بيان صادر عن مكتب نوري المالكي، تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه، أنه أثني على جهود إيواي سفير اليابان التي بذلها خلال فترة عمله في بغداد ، مشيداً بدوره الهام في تعزيز وتنمية العلاقات الراسخة، وروابط الصداقة الوثيقة التي تجمع بغداد وطوكيو.

ووفقًا للبيان، فإن نائب الرئيس العراقي، قد "دعا إلى زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية الفريدة التي مرت بها في الفترة الماضية".

وخلال لقائه مع جوان أليزابيث لونديس، سفيرة أستراليا الجديدة ببغداد، قال البيان، إنه "جرى خلال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

والتقى المالكي السفيرة لونديس ، متمنيا لها النجاح في مهمتها الجديدة سفيرة لبلادها في العراق، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة ترسخت عبر عقود من الزمن في مختلف المجالات، وانعكست إيجابياً على مستويين الاقتصادي والتجاري .

وأكد البيان، أن نائب رئيس العراق "ثمن خلال اللقاء الجهود التي بذلتها أستراليا للعراق في حربه ضد الإرهاب"، مؤكدًا أن "العراق مقبل على مرحلة جديدة يسعى من خلالها لتحقيق استقرار دائم وتطوير البنى الاقتصادية وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن.

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