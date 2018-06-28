الصدر يجمد عمل سرايا السلام في البصرة عامين

قرر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري العراقي، اليوم الأربعاء، تجميد عمل قوات سرايا السلام في محافظة البصرة لمدة عامين، بالإضافة إلى "طرد" مسئولها بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن ميليشيا سرايا السلام، هي الذراع العسكرية للتيار الصدري، وكان لها دور كبير في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، خلال السنوات الماضية، حيث كانت منضوية تحت لواء الحشد الشعبي، كما كان لها دور في القيام بعمليات ضد القوات الأمريكية وقت وجودها في العراق بعد سنوات من الغزو.

وقال مكتب الصدر، في بيان تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه، أنه "بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام في البصرة لمدة سنتين"، مبينا أنه "تقرر أيضا طرد مسئول سرايا السلام في البصرة سمير محمد لعيبي".

وأضاف المكتب أن "التوجيهات تضمنت أيضا تجميد عمل مسئول سرايا السلام في جنوب العراق حيدر مصطفى (أبو آية) لمدة سنتين"، مشيرا إلى أنه "سيتم إرسال وفد يمثل الصدر إلى البصرة لدعم الأجهزة الأمنية وعدم التدخل بشئونها المهنية والوظيفية الخاصة".

وتابع أنه "يمنع منعا باتا تدخل سرايا السلام في أي عمل غير العمل الجهادي"، لافتا الى انه "من يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة"، مشددًا على "ضرورة حصر التعاون مع الجهات السياسية والأمنية في المحافظة بالسياسيين وبعض ممثلي الصدر بشكل خاص".

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