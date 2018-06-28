تيار الحكمة العراقي: تمديد عمل البرلمان مخالفة دستورية تؤثر على استقرار النظام السياسي

أعلن تيار الحكمة الوطني العراقي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، رفضه تمديد عمل البرلمان المنتهية ولايته، في 30 يونيو الجاري، بموجب الدستور، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للمفاوضات بين الكتل السياسية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، للإعلان عن كتلة الأغلبية، واختيار الحكومة ورئيس الجمهورية.

وأكد تيار الحكمة، في بيان رسمي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أنه "إيمانًا بالأطر الدستورية الثابتة فان كتلة الحكمة النيابية تعلن رفضها الكامل لكل المقترحات والدعوات التي تطالب"، مضيفًا: "وتسعى إلى تمديد عمر مجلس النواب الحالي والذي تنتهي مهام عمله في 30 يونيو الجاري من السنة الحالية".

وأضاف البيان: "نؤكد أن العمل على تمديد عمل مجلس النواب يعد سابقة خطيرة تؤثر على استقرار النظام السياسي في العراق، ومخالفة واضحة للمادة 56 من الدستور"، وتابع قائلا: "لذلك ندعو جميع الكتل والجهات السياسية إلى اعتماد المنهج الصحيح الذي يساهم في المحافظة على استقرار العملية السياسية في العراق، والالتزام بما أقرته المحكمة الاتحادية مؤخرا، وما اعتمده القُضاة المنتدبون من مجلس القضاء الأعلى بإعادة العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون بصحتها فقط" .

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