الشرطة المالطية تستجوب قبطان السفينة لايف لاين

استجوبت الشرطة في مالطا مساء الأربعاء قبطان سفينة "لايف لاين" التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، حسبما أعلنت الحكومة في فاليتا.

وتم السماح لأفراد الطاقم الستة عشرة الآخرين وأكثر من 230 مهاجرا كانوا على متن السفينة، التي كانت في صميم خلاف دبلوماسي بين دول أوروبية، بالنزول.

وسيُعاد القبطان إلى السفينة فيما بعد.

وتواجه السفينة وقبطانها دعوى قضائية بتهمة تجاهل تعليمات من خفر السواحل الإيطالي.

وقال جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا إنه سيتم التحقيق مع الطاقم وإن السفينة محتجزة، حيث إن هناك دليلا على أن منظمة "ميشن لايف لاين" كذبت بشأن تسجيل السفينة في هولندا.

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