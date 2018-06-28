أرقام المباراة| سحر البرازيل ينتصر على العنف الصربي

مثل جميع مبارياتها في هذه المجموعة، واجهت البرازيل بعض الصعوبات لكنها تمكنت في النهاية من تحقيق المطلوب، لتنهي الدور في الصدارة وبدون هزيمة، بلا شك كان راقصي السامبا هم الأفضل خلال اللقاء وأظهروا قدرة كبيرة في التحكم بالكرة وصنع اللعب والفرص ونجحوا في التغلب على التكتل الدفاعي الصربي وتسجيل هدفين وتحقيق كل ما يريدونه من المباراة.

على الجانب الآخر، وبرغم التأخر في النتيجة، أظهرت صربيا قوتها الخاصة ضد البرازيل ولم يتراجعوا للخلف، حيث كان لياييتش وكوستيتش أكثر اللاعبين الظاهرين من بين الفريق الصربي، وحاول المهاجم ميتروفيتش الصراع على الكرات مع قلبي الدفاع البرازيلي لكن لم تتح له أي فرصة واضحة ولم يقم الفريق بأي تسديدة على المرمى طيلة أحداث الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا على نظيره السويسري صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتذيل منتخب كوستاريكا المجموعة بنقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يواجه راقصي السامبا في دور الـ16 المنتخب المكسيكي، بينما يلتقي رفاق شاكيري مع السويد.

وظهر أداء السيليساو متوازنًا إلى حد كبير للغاية طوال شوطي اللقاء، وحرصوا على حرمان صربيا من الإقتراب للمناطق الأمامية ولذلك لن يستغرب أن المنافس أكمل فقط 69% من تمريراته مقابل 84 % للبرازيليين. هذا هو نوع الأداء الذي يريده المدرب تيتي، ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام واحصائيات المباراة..

نسبة امتلاك الكرة: «البرازيل – 56%»، «صربيا – 44%». التمريرات: «البرازيل -635»، «صربيا -458»، تمريرات ناجحة «البرازيل -557»، «صربيا – 359»، دقة التمرير «البرازيل – 88%»، «صربيا – 78%»، المسافة المقطوعة «البرازيل – km 105»، «صربيا – km 111».

الهجوم: تسديدات على المرمى «البرازيل – 6»، «صربيا -1 »، بعيدًا عن المرمى «البرازيل – 3»، «صربيا – 5»، تم صدها «البرازيل – 4»، «صربيا – 4»، الركلات الركنية «البرازيل – 9»، «صربيا – 5»، حالات تسلل «البرازيل – 4»، «صربيا – 2».

استعادة الكرة: «البرازيل – 52»، «صربيا – 56»، الإنزلاقات «البرازيل – 9»، «صربيا – 11»، تصديات «البرازيل – 4»، «صربيا – 4»، الكرات المبعدة «البرازيل – 37»، «صربيا – 14».

الأخطاء المرتكبة: «البرازيل – 7»، «صربيا – 13»، بطاقات صفراء «البرازيل – 0»، «صربيا – 3».

أهداف المباراة..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا