مادورو يصف بنس بـالثعبان السام

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي يقوم حاليا بجولة في أميركا اللاتينية بـ"الثعبان السام"، متهما من جهة ثانية الاتحاد الأوروبي الذي شدّد لتوّه عقوباته على كراكاس بـ"السجود" أمام الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الاشتراكي، في خطاب متلفز، إنه "في كل مرة يفتح هذا الثعبان السام مايك بنس فاه أشعر بالراحة للطريق الذي اخترته".

وأتى تصريح مادورو بعيد ساعات على تنديد بنس خلال زيارة إلى مركز لإيواء المهاجرين الفنزويليين في ماناوس في شمال البرازيل بـ"التأثير المدمر لديكتاتورية" الرئيس الفنزويلي.

وفي معرض رده على تصريح بنس، قال مادورو مخاطبا نائب الرئيس الأميركي "لقد هزمناك، وسنهزمك، أينما كنت، وأينما ذهبت، يا مايك بنس".

كما هاجم الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي بسبب القرار الذي اتخذته بروكسل أخيرا بإدراج أسماء 11 مسئولا فنزويليا على القائمة السوداء.

وقال مادورو إن الاتحاد الأوروبي "يسجد أمام دونالد ترامب" بهدف "السطو" على الثروات الطبيعية لفنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم على الإطلاق.

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