البيت الأبيض: ترامب سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي الجديد الأسبوع المقبل

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونته في واشنطن الأسبوع المقبل.

ويتخذ ترامب وكونته حالياً خطاً صارماً ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول بلدانهما.

وسيستقبل ترامب كونته في البيت الأبيض في 30 يوليو، وفقا لبيان صدر أمس الأربعاء عن من مكتب السكرتير الصحفي لترامب.

وخلال زيارة كونته، ستسعى الولايات المتحدة إلى "تعميق التعاون في معالجة الصراعات العالمية" مع إيطاليا، وهو ما وصفه البيان بأنه "أساسي في جلب الاستقرار إلى البحر المتوسط".

في وقت سابق من هذا الشهر، وصف ترامب كونته، الذي اتخذت حكومته خطًا صارمًا ضد الجمعيات الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط برفضها السماح لقواربها بالرسو في الموانئ الإيطالية، بأنه "عظيم".

وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز "رئيس الوزراء الإيطالي الجديد رائع، يجب أن أقابله، وهو صاحب موقف قوي جدا ضد الهجرة، مثلي أنا بالمناسبة".

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