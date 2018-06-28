بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول تسلم الحكومة المؤقتة للموانئ النفطية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي في ليبيا، داعيا إلى التهدئة وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له أن الأمين العام يشير “إلى ما أورده قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015 حول الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد”.

وجدد الأمين العام التأكيد على دعمه للجهود التي يبذلها ممثله الخاص، غسان سلامة، في سبيل تحقيق عملية سياسية تشمل جميع الليبيين وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية الشرعية وجميع الأطراف المعنية للوصول إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية في إطار ليبيا المستقرة والمزدهرة والتي تنعم بالسلام.

يأتي ذلك بعد تسليم المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة رسميا إدارة الموانئ النفطية بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.

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