ترامب وبوتين يناقشان العلاقات الاقتصادية في الاجتماع المرتقب 

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الزعيمين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، يمكن أن يناقشان العلاقات الاقتصادية في الاجتماع المرتقب، وجاء ذلك وفقا لوكالة بلومبرغ.

وقال بنس: “يعتزم الرئيس ترامب مناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي يتعين معالجتها”، من بينها، “العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى في العالم”.

وأشار بنس إلى أن ترامب قد يتطرق أيضا، لموضوع “تدخل روسيا” في الانتخابات الأمريكية ، والإجراءات الروسية في أوكرانيا وسوريا وغيرها من القضايا “الحساسة”.

يذكر أن العلاقات بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014.

وتتهم الدول الغربية روسيا بالتدخل في شؤون أوكرانيا وتسميم العقيد السابق بالاستخبارات العسكرية الروسية سكريبال، الشيء الذي تبعه فرض عقوبات على موسكو وطرد دبلوماسيين روس.

وردت موسكو على هذه الإجراءات بالمثل، نافية أكثر من مرة تلك الاتهامات ومعلنة أنه من غير المجدي التحدث معها بلهجة العقوبات. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

