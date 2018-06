المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية القطرية، في تقرير لها، عن لقاء السفير القطري مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في العاصمة طهران.

وفقاً للخارجية القطرية، فقد “اجتمع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء، مع سفير قطر في طهران، علي السليطي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك”.

وقال الوزارة إن اللقاء جاء بمناسبة انتهاء مهام السفير في طهران، حيث “أعرب ظريف عن تمنياته بالتوفيق للسفير في مهامه الدبلوماسية القادمة، وتقدم سعادة السفير بالشكر لسعادة وزير الخارجية الإيراني على حسن الاستضافة،” وفقا لبيان الوزارة.

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر بسبب قيام الأخيرة بـ”دعم الإرهاب”، وفقاً لتلك الدول، بينما اعتبرت الدوحة الأمر بمثابة “حصار” لها.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، حيث تقدمت الأخيرة بقائمة مطالب مكونة من 13 بندا، والتي أهمها تخفيض العلاقة مع إيران وجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة “الجزيرة” الفضائية والتوقف عن دعم الجماعات الموصوفة بـ”الإرهابية” في تلك الدول، فيما رفضت الدوحة الاتهامات والشروط، واعتبرتها تدخلاً في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، لحل المسائل العالقة.

The post الدوحة تكشف عن لقاء قطري إيراني في طهران appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية