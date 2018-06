مقتل 16 جنديا أفغانيا بهجوم لـ”طالبان” قرب الحدود الطاجيكية 

المتوسط:

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، عن مقتل 16 جنديا في حرس الحدود الأفغاني، فيما اعتبر 6 عناصر في عداد المفقودين، بهجوم شنه مسلحو “طالبان” الليلة الماضية على نقطة حدودية في ولاية تخار المحاذية بين أفغانستان وطاجيكستان.

قال سنة الله تيمور المتحدث باسم حاكم ولاية تخار لوكالة “سبوتنيك”: “إن مسلحي “طالبان” شنوا في الساعة 2:30 الليلة الماضية هجوما على مركز حدودي للشرطة على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، نتج عنه للأسف، استشهاد 16 عنصرا من حرس الحدود وهناك 6 مفقودين ومصاب”.

وأكد تيمور قيام عناصر طالبان بالاستيلاء على كافة التجهيزات والذخيرة الموجودة في الحاجز عند الهجوم، لافتا إلى أن الاشتباكات قد توقفت قي الوقت الراهن، والقوات الحكومية تسيطر على الموقع.

ويأتي الهجوم فيما تلتزم القوات الأفغانية بنظام وقف إطلاق النار الأحادي الجانب، المستمر منذ 12 يونيو الجاري، فيما رفضت الحركة التمديد للهدنة المعلنة من جانبها خلال أيام عيد الفطر.

وتبنت حركة “طالبان” المسؤولية عن الهجوم، وادعت في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أسر 13 جنديا في الهجوم.

