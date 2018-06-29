البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتابع حادث إطلاق النار داخل صحيفة في ماريلاند

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على حادث إطلاق النار بمقر صحيفة تصدر في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الامريكية يقع في مبنى بمدينة أنابوليس.

وقال مسئولون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الحادث في المبنى الذي يضم أيضا مقار أخرى.

وقال صحفي يعمل بالصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) " إن شخصا واحدا أطلق النار على عدد من الأشخاص في مكتبي ، وبعضهم لقي حتفه".

وقال فيل دفيس، الذي تم تحديد عمله على موقع الصحيفة على الإنترنت، بأنه يقوم بتغطية اخبار الحوادث في أنابوليس عاصمة ماريلاند، إنني أقوم بالتغريد "قدر استطاعتي…بينما أنا بانتظار الاستجواب من الشرطة".

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة آن أروندل، أن هناك حالة "مطلق نار نشط" وقالت في تغريدة إنه تم إخلاء المبنى ويجرى حاليا تفتيشه.

وكتب ديفيس يقول:"اطلق مسلح النار عبر باب زجاجي باتجاه المكتب على عدة اشخاص من العاملين، لا يمكنني القول اكثر من ذلك، ولا أريد الاعلان عن وفاة أي شخص، ولكن الوضع سيئ.. ليس هناك ما هو أكثر ترويعا من سماع عدة أشخاص يتعرضون لإطلاق النار، بينما أنت قابع تحت مكتبك، ثم تسمع المسلح وهو يعيد حشو سلاحه بالذخيرة".

وقال الحاكم لارى هوجان فى تغريدة إنه "منهار تماما".

وكتب ديفيس في وقت لاحق يقول إنه في أمان ولم يعد في مقر الصحيفة.

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