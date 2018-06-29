رابطة العالم الإسلامي تشيد بجهود السعودية في خدمة الحجاج دون تمييز

أشادت رابطة العالم الإسلامي بـ"الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار دون أي تمييز بينهم"، منوهة إلى نجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال 18 ألف حاج من الجنسية السورية، مع توفير كل احتياجاتهم الطبية عبر مكتب شئون حجاج سوريا، وذلك ليؤدوا فريضة الحج لهذا العام 1439هـ.

وأدانت الرابطة، في بيان إعلامي صدر عن أمانتها العامة في مكة المكرمة، "المزاعم المضللة بمنع حاملي الجنسية السورية من أداء مناسك الحج والعمرة"، لافتة إلى أن "الرابطة بوصفها مظلة الشعوب الإسلامية تتلقى دومًا تنويه وإشادة ضيوف الرحمن من كافة الأقطار بمن فيهم الشعب السوري العزيز، مستعرضين بالشاهد الماثل والحي جهود المملكة في خدمة كل قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم الرعاية الكاملة لهم"، مشيرة إلى "انسجام وانسيابية هذا الدعم، حيث ستستقبل المملكة هذا العام أكثر من 18 ألف حاج من الجنسية السورية، وهو أبلغ رد على تلك المزاعم".

وأضافت الرابطة أن "المملكة تستقبل سنويًا الملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف المذاهب والأعراق والجنسيات، بلغت أكثر من 80 جنسية، ولم يسبق لها أن ميّزت بينهم في الرعاية والاهتمام"، ودعت الرابطة الجميع إلى "أهمية التعاون مع الجهات المختصة في المملكة من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات التي وُضعت لخدمة وفود الرحمن وتسهيل شئونهم، والرقي بخدماتهم، مع اليقظة لأهداف مصادر التشويش والكذب التي باتت دَيْدَنَ كلِّ جاهل ومغرض، ليمارس بها معتاده الخاسر والمكشوف".

وختم البيان بأن "يديم على المملكة أمنها واستقرارها ويجزل أجر ولاة أمرها على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين، وعلى قدر ما سلكوا مِن هدي الإسلام وحكمته بالإعراض عن كل جاهل ومغرض، والإحالة في ذلك وغيره على الشعور الإسلامي الكبير، الذي يلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين على الرعاية المتواصلة بخدماتها المتكاملة التي سُخّرت بكل شرف واعتزاز لضيوف الرحمن".

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