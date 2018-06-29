القطراني يهنئ الليبيين والقائد العام ومنتسبي الجيش وأهالي درنة بتحرير المدينة

بنغازي 29 يونيو 2018 (وال) – هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري السيد علي القطراني الشعب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وكافة ابناء المؤسسة العسكرية وأهالي مدينة درنة بمناسبة تحريرها.

وقال القطراني في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه “في الوقت الذي نثمن فيه عاليا جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها المقدسة ضد الإرهاب، وأيضا نفتخر فيه بالمؤسسة العسكرية وبرجالها الأشاوس من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة والذين شعارهم الدائم هو النصر أو الاستشهاد، نهنئ الجميع بمناسبة تحرير درنة العزيزة علينا من قوى الإرهاب والتطرف.

وأضاف “نهنئ جميع الشرفاء والمخلصين بهذه الانتصارات المتتالية والتي إن دلت فإنما تدل على قدرة قواتنا المسلحة العربية الليبية تخطيطا وتنظيما وتدريبا في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ومقدراته وأراضيه”.

ودعا القطراني الله العلي القدير أن يرحم الشهداء الأبرار ويشفي الجرحى الأبطال وبعودة المفقودين لذويهم سالمين وينعم علينا بنعمة الأمن والاستقرار. (وال – بنغازي) ا م

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