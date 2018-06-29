الشرطة الأمريكية: مطلق النار في ماريلاند رجل أبيض

ذكرت السلطات الأمريكية مساء الخميس، أن مطلق النار على مقر صحيفة في ولاية ماريلاند شرقي الولايات المتحدة هو "رجل أبيض معه سلاح ناري طويل".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، لم يقدم اللفتنانت ريان فراشور، المتحدث باسم شرطة مقاطعة آن أروندل ، أية معلومات إضافية عن هوية مطلق النار، لكنه قال إنه لم يتم تبادل إطلاق النار بينه وبين ضباط إنفاذ القانون الذين احتجزوه.

وقال المسئولون إن المشتبه به يجري استجوابه حاليا.

وقالت السلطات أيضا إنها وجدت ما تعتقد أنه قنبلة أثناء تفتيشها المبنى الذي يضم صحيفة "كابيتال جازيت".

وتم تأمين المبنى ولم تتوقع السلطات العثور على أي متفجرات آخرى.

وأوضحت السلطات أن إطلاق النار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص كان يمكن أن يكون أسوأ إذا لم تستجب الشرطة بالسرعة التي استجابت بها.

ولم يتم ذكر عدد الأشخاص الذين كانوا في غرفة الأخبار في وقت إطلاق النار، لكن السلطات قالت إنه تم اقتياد 170 شخصًا بأمان إلى خارج المقر.

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