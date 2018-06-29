إندونيسيا تغلق مطار بالي بسبب زيادة نشاط بركان جبل أجونج

أغلق مسئولون إندونيسيون المطار الدولي في جزيرة بالي السياحية اليوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة، وذلك بعد زيادة النشاط من بركان جبل أجونج.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبوبو نوجروهو، في بيان إن المطار سيُغلق لمدة 16 ساعة ابتداء من الساعة الثالثة من صباح الجمعة.

وأضاف: "تظل السلامة السبب الرئيسي لقرار إغلاق المطار. بعض شركات الطيران قررت إلغاء رحلاتها (الخميس)."

وقال نوجروهو إن القرار أثر على 48 رحلة جوية ، تشمل الإقلاع والهبوط، من بينها 38 رحلة دولية تشمل ستة آلاف و611 مسافرا.

وذكرت الهيئة إن جبل أجونج ما زال يقذف سحبا من الرماد على ارتفاع يصل إلى 2500 متر في الهواء منذ يوم الأربعاء. ومع ذلك، لا يزال مستوى التحذير البركاني عند درجة واحدة أقل من أعلى درجات التحذير.

وتم تحديد منطقة خطر في منطقة تمتد لأربعة كيلومترات حول فوهة البركان وتم إجلاء حوالي 300 من السكان المحليين من جميع أنحاء الجبل طواعية.

ورفعت السلطات مستوى التحذير إلى أعلى درجة في 22 نوفمبر وأمرت بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان بعد يومين من الثوران.

وتم خفض مستوى التحذير في 10 فبراير بعد تراجع في النشاط.

وكان آخر ثوران مميت للبركان في الجبل البالغ ارتفاعه ثلاثة آلاف و 31 مترا، قد وقع في عامي 1963 و 1964، وأثناء ذلك قتل نحو 1200 شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.

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