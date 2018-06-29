تسعة قتلى على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في لاجوس

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأحرقت عشرات السيارات الخميس إثر انفجار شاحنة صهريج فوق جسر مزدحم بلاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

ووقع الانفجار على طريق سريع على جسر أوتيدولا في ساعة ذروة مع بداية الليل ما أدى إلى احتراق العديد من السيارات التي كانت تتقدم ببطء.

وقال سليمان ياكوبو المسئول في وكالة الحالات الطارئة، إن الحصيلة "تسعة قتلى حاليا" مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق.

وطالت ألسنة اللهب 54 سيارة على الأقل، بحسب أمن الطرقات.

وتجتهد أجهزة الطوارئ لإزالة السيارات المتفحمة من الطريق.

وتكثر الانفجارات الناجمة عن المحروقات في نيجيريا أكبر منتجي إفريقيا من النفط الذي ينقل بشاحنات على طرقات تعاني قلة الصيانة.

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