معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يكلف العقيد صلاح الخفيفي بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي

بنغازي 29 يونيو 2018 (وال) -أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف قرارا يقضي بتكليف العقيد صلاح محمود حامد الخفيفي مديرًا للإدارة للأمن المركزي.

ووفقا لقرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف رقم 241 لسنة 2018 ميلادي والذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه فإن الخفيفي باشر مهامه منذ صدور القرار الخميس الموافق 28 يونيو الجاري.

وعلمت وكالة الأنباء الليبية أن العقيد صلاح الخفيفي خلف العقيد السيد البشير بن الحاج، في مهامه بالإدارة العامة للأمن المركزي، فيما خلف الأخير الخفيفي في مهامه مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ.

وفي السياق ذاته، كلف معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، العقيد عقيد ناصر الجحاوي بمهام آمر منفذ مساعد.

وبموجب هذه القرارات فإن معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أصدرها بالاستناد على قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وجهازها الإداري، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن معالي الوزير استحدث العديد من الإدارات وفعل أخرى وكلف ضباطا على رأسها، وذلك بناء على تفويض معاليه بإنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بها، من قبل مجلس الوزراء العادي خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي المنعقد بتاريخ 27 مايو الماضي. (وال – بنغازي) ا م

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