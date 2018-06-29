حصاد المونديال.. اللعب النظيف يقصي السنغال وتونس تودع بانتصار

كتب: علي الزيني

شهد اليوم الأربعاء، الخامس عشر من أيام مونديال روسيا، الذي انطلق يوم 14 يونيو الجاري، وينتهي في 15 يوليو المُقبل، انتهاء دور المجموعات، بإقامة أربع مواجهات هامة، حيث بدأ بمواجهة، السنغال وكولومبيا، التي انتهت بخسارة أسود التيرانجا بهدف نظيف، وبنفس النتيجة خسر منتخب اليابان أمام نظيره البولندي، ليتأهل منتخب منتخب الساموراي رفقة منتخب بائعي القهوة إلى دور الـ16، وفوز بلجيكا على إنجلترا بهدف نظيف، ويتأهلان سويا إلى الدور التالي، فيما ودعت تونس رغم فوزها على بنما بهدفين لهدف.

اللعب النظيف يقصى السنغال ويؤهل اليابان

لأول مرة في تاريخ المونديال، يودع منتخب البطولة بسبب الإنذارات (اللعب النظيف)، السنغال تودع بطولة كأس العالم رسميا، ليس بسبب عدد النقاط أو فارق الأهداف، إنما بسبب الإنذارات، بعدما خسرت أمام منتخب كولومبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على استاد كوسموس أرينا، لحساب المجموعة الثامنة، التي تضم اليابان وبولندا، بمنافسات المونديال المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

هدف اللقاء جاء عن طريق ييري مينا، بعد أن ارتقى فوق الجميع، واستقبل الكرة برأسية قوية سكنت الشباك، رد أسود التيرانجا جاء سريعا بتسديدة كيتا من داخل منطقة الجزاء، لكن تألق من ديفيد أوسبينا حارس منتخب بائعي القهوة، منتخب السنغال حاول الوصول لمرمى كولومبيا في أكثر من محاولة لكن فشلت كل المحاولات.

السنغال واليابان تساويا في كل شيء، حصل كل منهما على 4 نقاط، واستقبل 4 أهداف، وانتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتكم الفيفا الى قاعدة اللعب النظيف للحاصل على إنذارات أقل، ويتأهل منتخب الساموراي الى دور الـ16 كثاني المجموعة مع كولومبيا لكونها حصلت على 4 إنذارات فقط ، بينما تراجع منتخب أسود التيرانجا إلى المركز الثالث في المجموعة، وتودع المونديال لكونها حصلت على 6 إنذارات.

ولأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية منذ عام 1982 يصبح دور الـ16 في المونديال بدون أي منتخب إفريقي على الإطلاق، بعدما ودع الجميع البطولة الجارية من الدور الأول وهم مصر والمغرب ونيجيريا وتونس والسنغال.

تونس تودع بانتصار لم يتحقق منذ 40 عاما

حقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره منتخب بنما بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد موردوفيا أرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة، لحساب المجموعة السابعة، التي تضم إنجلترا وبلجيكا، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

تقدمت بنما أولا عبر الدولي التونسي، ياسين مرياح، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، ورد نسور قرطاج بهدفين لفخر الدين بن يوسف، ووهبي الخزري، الدقيقتين 51 و66.

ويعد هذا هو الفوز الأول لتونس منذ 40 عاما، حيث كان أول فوز لنسور قرطاج في مونديال 1978 على المكسيك عندما تأهلوا للمرة الأولى.

بهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير، وتصدر المجموعة منتخب بلجيكا برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الخزري يسجل رقما تاريخيا

تمكن وهبي الخزري، لاعب تونس، من تسجيل هدف منتخب بلاده الثاني، في مرمى بنما، وأصبح أول لاعب تونسي يسجل هدفين في كأس العالم، بعدما نجح في زيارة شباك منتخبي بلجيكا وبنما.

ولم يسبق لمنتخب تونس أن سجل أكثر من 3 أهداف من قبل في بطولة لكأس العالم، موضحًا أن النسخة الحالية هي الأكثر تهديفًا، بعدما نجح نسور قرطاج في إحراز 5 أهداف حتى الاَن.

يانوزاي يقود بلجيكا للفوز على إنجلترا

فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الإنجليزي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد كالينينجراد، ضمن مباريات الجولة الثالثة، لحساب المجموعة السابعة، التي تضم بنما وتونس، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

أحرز عدنان يانوزاي، هدف الفوز للمنتخب البلجيكي، في الدقيقة 51، بعد تسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى مرت على يمين جوردان بيكفورد وسكنت أعلى يمين الشباك.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ليضرب موعدًا مع المنتخب الياباني في دور الـ16، بينما في الوصافة يأتي منتخب إنجلترا برصيد 6 نقاط، ليلاقي منتخب كولومبيا في الأدوار الإقصائية، والتي ستبدأ من يوم السبت المُقبل.

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