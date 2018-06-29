معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يصدر تعليماته بإحالة قوائم ترقيات الاستحقاق لمنتسبي الوزارة في أسرع وقت تمهيدا لإصدار قرارات حيالها

بنغازي 29 يونيو 2018 (وال) -أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف تعليماته لمدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان بإحالة كشوفات ترقيات الاستحقاق لضباط وضباط الصف وأفراد وزارة الداخلية لمكتب الوزير في أسرع وقت تمهيدا لإصدار قرارات بتنفيذها.

وقال مصدر مطلع بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء الليبية إن تعليمات الوزير تقتضي الإسراع في إحالة هذه الكشوفات وفقا للأقدمية والتراتبية والرتبة المستحقة للضابط أو ضابط الصف أو الأفراد وتاريخ استحقاقها، للعمل بها من تاريخها.

وأوضح المصدر أن هذه الترقيات لن تشمل في الوقت الحالي الذين تمت ترقيتهم بموجب القرار رقم (102) لسنة 2016 بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض رجال الشرطة، والذي اتخذه وكيل وزارة الداخلية السابق العقيد أحمد بركة، وذلك لحين الفصل في مشروعيته من عدمها في القضية المنظورة الآن أمام المحكمة العليا.

وأشار المصدر إلى أن معالي الوزير أصدر تعليماته باعتماد ترقيات الاستحقاق الواردة للضباط وضباط الصف والجنود من ديوان الوزارة في طرابلس وسمح لهم بارتداء تلك الرتب لكون ملفاتهم ما تزال هناك، لافتا إلى أنه سيتم تسوية أوضاعهم القانونية أسوة بزملائهم من حيث المزايا والعلاوات والمرتبات.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان أكد قرب الانتهاء من إعداد كشوفات الترقيات، مؤكدا تواجده بمعهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي بالهواري لمن أراد الاستفسار عن أي وضع قانوني يخصه.

من جهة أخرى، كشف المصدر عن استعداد الوزارة لفتح دورة ضباط للشرطة بمعهد قرنادة، مؤكدا الانتهاء من الإجراءات القانونية والتي تم بموجبها قبول 1504 مدربين بشكل مبدئي.

وأشار إلى أن رئيس لجنة القبول وفرز ملفات المستهدفين للانضمام للمعهد العالي لتدريب الشرطة بمعسكر قرنادة العقيد فوزي عبد الونيس عبد الكريم، أحال هذه الملفات للجنة العلمية بالمعهد تمهيدا لإخضاع المتقدمين المقبولين لفترة تدريب قانونية.

وتأتي هذه الدورة للعمل على تسوية أوضاع ضباط الصف الحاصلين على شهادات جامعية أو ما يعادلها، وترقيتهم إلى رتبة ضباط في الشرطة وفقا للقانون بعد خوضهم للتدريبات اللازمة ليكونوا مؤهلين لحمل رتب الضباط. (وال – بنغازي) ا م

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