معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري يهنئ الليبيين بتحرير درنة ويثمن دور الجيش في صناعة الانتصار

بنغازي 29 يونيو 2018 (وال) – هنأ معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري الشعب الليبي بتحرير مدينة درنة مثمنا دور القوات المسلحة العربية الليبية في صناعة هذا الانتصار التاريخي.

وقال البدري “إنني أهنئ الشعب الليبي العظيم بمناسبة هذا النصر المجيد الذي حققه إخوتنا وابناؤنا في القوات المسلحة العربية الليبية بتحرير مدينة درنة في يوم سيظل خالدا في تاريخنا الوطني مبعث اعتزازا لنا ولشعب ليبيا بقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها”.

واعتبر معاليه أن هذا النصر حقق أعظم انتصارات ليبيا والمنطقة في التاريخ الحديث من خلال استئصال الإرهاب والتطرف من جذوره دون دعم أحد وفي ظل حصار جائر على قواتنا المسلحة، لافتا إلى أن هذه الانتصار جسد أصالة شعب ليبيا وقوتنا المسلحة الباسلة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض ليبيا المقدسة ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا ودحر الإرهاب والتطرف.

وترحم معاليه على كافة الشهداء الذين جادوا بأنفسهم في تحرير البلاد من قبضة الإرهاب انطلاقا من بنينا وانتهاء بدرنة، معربة عن أمله في أن يمن الله بالشفاء العاجل للجرحى وأن يجزلهم خير الجزاء.

وأكد معالي الدكتور عبد السلام البدري أنه يشعر بالفخر والشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه الحيش الوطني الليبي قيادة وضباطا وضباط صف وجنود ومساندين، مقدما التحية للقائد العام المشير خليفة حفتر على قيادته الحكيمة لصناعة هذا النصر المجيد.

وشدد معاليه على أن الحكومة المؤقتة تعمل مع الجيش على قلب رجل واحد، وأنها على استعداد كامل لحماية الوطن وشعبه، مؤكدا عملها الدائم على التصدي لأية محاولات من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره، ولافتا إلى أنها تسخر كافة إمكانياتها للجيش ليستمر في اقتلاع بقع الإرهاب والتطرف أينما وجدت في بلادنا. (وال – بنغازي) ا م

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