توريس: أتمنى أن يحقق هذا الثلاثي مافعلته في 2008

أعرب الإسباني فرناندو توريس، نجم نادي أتلتيكو مدريد السابق، عن اعتزازه بتحقيق إنجاز تاريخي لمنتخب بلاده، عقب التتويج ببطولة أمم أوروبا 2008، وذلك حين سجل الماتادور هدفا قاد به إسبانيا للفوز على ألمانيا في المباراة النهائية ليورو 2008.

وقال توريس في تصريحات لصحيفة "ماركا"، اليوم الجمعة: "فكرت في الهدف كثيرًا وأخذت المكان الصحيح وتشافي مرر لي الكرة، لأسددها في مرمى حارس ألمانيا يانز ليمان.. هذه المباراة للتاريخ، وأحتفظ بالقميص والحذاء والميدالية وتذاكر الدخول للقاء".

وعند سؤاله عن لويس أراجونيس، المدير الفني حينها، قال: "أفتقده كثيرًا، قبل بداية المباراة تكلم معي في الممر، وقال لي إننا سوف ندخل التاريخ وسوف نسجل وسنصنع التاريخ.. المدرب ومجموعة اللاعبين غيروا التاريخ، كنت محظوظًا لأكون واحدا من هؤلاء".

وحول فيليب لام ويانز ليمان، قال فرناندو توريس: "أنا معجب بلام جدًا، لقد رأيته في عام 2013 وتحدثنا قليلاً، كما قابلت ليمان في لندن، وقال لي إنه يتذكرني".

وعن المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم المقامة بروسا، قال: "أتمنى له الأفضل دائمًا، لدي العديد من الأصدقاء في المنتخب، وأتمنى أن يكون ما حدث قبل المونديال حافزا لهم للتتويج بالبطولة، وأتمنى أن يفعل كوستا وساؤول وكوكي ما فعلته في 2008".

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