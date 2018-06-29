ساوثجيت بعد خسارة بلجيكا: مستعد لتقبل كل الانتقادات وهذا كان القرار الصحيح

على غير العادة في الهزائم لم تشعر إنجلترا بخيبة أمل بعد خسارتها 1- 0، أمام بلجيكا إذ أنها ربما تؤدي إلى مشوار أسهل قليلا في الأدوار المتقدمة في كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

وهذه هي الهزيمة الأولى لإنجلترا في أكثر من عام لتصعد لمواجهة كولومبيا في دور الستة عشر فيما تلعب بلجيكا صاحبة الصدارة في المجموعة السابعة ضد اليابان.

ولو عبرت إنجلترا هذا الدور ستخوض مواجهة ربما أقل خطورة ضد السويد أو سويسرا، فيما يمكن أن تلعب بلجيكا ضد البرازيل أو المكسيك مع وجود البرتغال وأوروجواي وفرنسا والأرجنتين في هذا النصف من القرعة.

وأوضحت تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت التي ضمت تسعة بدلاء مدى أهمية المباراة بالنسبة له وأن قراره كان له علاقة بالحفاظ على لاعبيه الأساسيين بمنحهم راحة أكثر من اختيار مواجهة منافس أسهل.

وفي هذا السياق، قال جاريث ساوثجيت: "بغض النظر عما سيحدث الأسبوع المقبل (في أدوار خروج المغلوب) فهذا كان القرار الصحيح، والجماهير ستقول إنه كان القرار الصحيح لو فزنا فقط لكنه كان القرار الصحيح لأنه ربما نلجأ إلى الوقت الإضافي في المباراة المقبلة ونخاطر باللاعبين ولم نكن بحاجة إلى ذلك، ولا أحد يعلم ما هو الصحيح والخطأ في كل نصف من القرعة".

وفي بطولة سارت فيها الأمور كما كان مخططا لها بالنسبة لإنجلترا، وتلقي ساوثجيت الإشادة وجد المدرب نفسه للمرة الأولى في روسيا أمام انتقادات لعدم السعي لصدارة المجموعة ومواجهة اليابان.

وأشار جاريث ساوثجيت إلى أنه مستعد لتقبل كل الانتقادات، قائلا: "في بعض الأحيان أعتقد أن عليك النظر إلى الصورة الكبيرة واتخاذ القرارات التي ربما في بعض الحالات يتم انتقادها لكن اللاعبين يعلمون ما الذي نحاول فعله".

وواصل المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة: "لا نحب الهزيمة ولا نحب خسارة المباريات لكننا حققنا هدفنا الأساسي وأنا أفهم ذلك وأعتقد أن المشجعين في الاستاد فهموا ذلك أيضا، والكل يعلم أن أدوار خروج المغلوب هي الأهم".

وبينما تعتبر مواجهة كولومبيا متصدرة المجموعة الثامنة صعبة أشار ساوثجيت إلى أنه لم يكن يفضل اختيار أي منافس في دور الستة عشر.

وقال جاريث ساوثجيت: "أعتقد أننا نستطيع الفوز بهذه المباراة لكنها ستكون تحديا مثيرا، إنها (كولومبيا) تملك مجموعة من اللاعبين الممتازين لكننا نشعر أننا فريق يتطور وأعتقد أنه ظهر أن ما زال أمامنا خطوات أخرى للتطور، ونعلم أين نحن والأداء المثالي الذي يجب أن نقدمه للفوز ضد أفضل الفرق".

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