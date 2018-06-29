مفاجأة.. تشيلسي يقترب من ضم أليسون

كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، اقترب من خطف هدف نظيره ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقًا لصحيفة «مترو» البريطانية اليوم الجمعة، أن الفريق الإنجليزي يقترب بشدة، من ضم البرازيلي أليسون باكير، حارس مرمى روما الإيطالي.

وأوضحت أن إدارة البلوز، تقترب من حسم صفقة أليسون، مقابل 70 مليون يورو، لترميم حراسة المرمى، وذلك بعد اقتراب عقد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس البلوز، من الانتهاء.

وأشارت إلى أن أليسون، البالغ من العمر 25 عامًا، يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن الأخير لم يتوصل لاتفاق مع نادي روما، لذلك فإن الاتفاق بين الطرفين، أصبح صعبًا للغاية.

من جانبه كشف رامون رودريجيز «مونشي» المدير الرياضي لفريق روما، في وقت سابق، أنه لا توجد أية عروض مقدمة من أجل ضم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى روما، حيث قال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: "روما لم يتلق أي عروض لضم أليسون في الوقت الحالي".

وأضاف المدير الرياضي للجيلاروسي أنه يتمنى أن تنتهي بطولة كأس العالم سريعًا، حتى يأخذ أليسون قسطًا من الراحة، بعد الموسم الطويل مع الفريق والمنتخب، وأشار إلى أن بعد انتهاء المونديال، سيعود أليسون إلى العاصمة الإيطالية، ويتدرب مع زملائه في الفريق.

يذكر أن فريق ريال مدريد أبرز المهتمين بخدمات الحارس البرازيلي، في الفترة الحالية، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع روما.

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