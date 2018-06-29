معالي وزير الداخلية مهنئا بتحرير درنة : أحيي رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الذين كانوا سندا وعونا وعضيدا للجيش والتزموا بالأوامر وتقيدوا بها

بنغازي 29 يونيو 2018 (وال) – هنأ معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف الشعب الليبي بتحرير مدينة درنة.

وقال معاليه إنني “يطيب لي أن أتقدم للقوات المسلحة قيادة شامخة وضباطا ابطال وجنودا بواسل ومتطوعين أحرار ، وإلى كافة رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الذين كانوا سندا وعونا وعضيدا للجيش والتزموا بالأوامر وتقيدوا بها كما ينبغي أن يكون ، أتقدم لهم جميعا بالتهاني والتبريكات على دحر الإرهاب”.

وأعرب معالي الوزير عن أمله في “أن يجمع الله شمل الوطن وأن يمن عليه بنعمة الأمن والأمان”.

وعلق معاليه قائلا “وطن عزيز غالٍ ، تسابق فرسانه لفدائه وهانت الأرواح لنصرته ، رجال يعرفون قدره وقيمته ، ويعلمون عزمهم وقدرتهم ، تدافعوا لايبغون إلا الفوز بإحدى الحسنيين ، حتى وهبهم الله فتحه ونصره”.

وتضرع معالي المستشار إبراهيم بوشناف “إلى الله خاشعا أن يكتب فقدائنا من الشهداء عنده وأن يدخلهم الجنة بغير حساب”. (وال – بنغازي) ا م

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