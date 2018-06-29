رئيس ليفربول يطالب بالبحث عن صلاح القادم

شدد الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول بيتر موري عن أهمية البحث عن خلق موارد مادية للنادي لمواكبة جنون الأسعار في سوق الانتقالات ومنافسة كبرى الأندية الأوروبية في العثور على محمد صلاح جديد، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي هذا الصدد قال موري: "نحن نوجد في عالم الآن إذا لم تكن قيمة فريقك تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني، فإنك لن تنافس على أي ألقاب، وبالتالي من الهام أن نظل قادرين على منافسة أندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد اقتصاديًا، فإذا لم ننافسهم اقتصاديًا، فلن ننافسهم على أي شيء".

وأضاف موري: "نشعر بالفخر لامتلاكنا المدافع الأغلى في العالم فيرجيل فان ديك مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ولكن هذه الأموال يجب أن تأتي من مصدر ما، وبالتالي لزامًا علينا الحفاظ على مواردنا المالية من أجل الاستثمار في الفريق، وهدفنا الحالي مع كل جنيه إسترليني ويورو ودولار نعطيه للمدرب يورجين كلوب وفريق الكشافين ومديرنا الرياضي، من أجل شراء أفضل اللاعبين في العالم، ومحاولة إيجاد محمد صلاح الجديد".

وواصل موري تصريحاته قائلًا: "نرغب في تدعيم الدفاع بلاعب مثل فان ديك، ومن ثم البحث عن لاعب بمواصفات نابي كيتا ومحاولة شرائه منذ عام قبل أن يصبح اللاعب ملكنا هذا الصيف فهذه الأمور لا تأتي بالمجان، بل تحتاج إلى عوائد مالية كبيرة".

يذكر أن صلاح قدم موسما أول استثنائيا بقميص ليفربول الموسم الماضي بعد انتقاله إلى الريدز من صفوف روما مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات وصنع 16 أخرى، وحصل على كل الجوائز الخاصة بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي إلى جانب تتويجه بلقب هداف المسابقة.

وقاد صلاح ليفربول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي مكن ليفربول من حصد مبالغ مالية كبيرة من الجوائز، مكنته من التعاقد مع كل من نابي كيتا وفاينيو مقابل 90 مليون جنيه إسترليني للثنائي.

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