العثور على أجهزة اتصال أمريكية وفرنسية بمخلفات “داعش” في حمص

عثرت الجهات المختصة على أجهزة اتصال غربية الصنع من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي.

عثرت الجهات المختصة خلال إتمامها تمشيط المناطق التي كان ينتشر فيها إرهابيو تنظيم “داعش” في بادية السخنة بريف حمص الشرقي على أجهزة اتصال أمريكية وفرنسية متطورة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، كما نقلت وكالة “سانا”.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها بدقة لتمشيط البادية السورية وتطهيرها من مخلفات تنظيم “داعش” تمهيدا لعودة من تبقى من الأهالي إليها.

وأحكمت وحدات الجيش السوري خلال الأسبوع الماضي سيطرتها على مساحة تزيد على 2500 كم مربع في المنطقة بين سد عويرض وجنوب حميمة وصولا إلى الحدود السورية-العراقية على امتداد جبهة بعرض 45 كم وعمق 60 كم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تجهيزات غربية في أوكار إرهابيي “داعش” حيث عثرت وحدات الجيش خلال تأمينها المناطق المحررة في أوقات سابقة على مدافع بعضها إسرائيلي وأمريكي الصنع وقذائف متنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو.

