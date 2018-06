اعتقال أكثر من 600 شخص في اعتصام ضد سياسة ترامب للهجرة 

المتوسط:

اعتقلت الشرطة نحو 600 متظاهر معظمهم من النساء، يوم الخميس، لقيامهم باعتصام جماعي ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “اللاتسامحية على الإطلاق” الخاصة بالهجرة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ونشرت عضوة الكونغرس، براميلا جايابال، وهي ديمقراطية، تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر)، قالت فيها: “لقد تم توقيفي للتو مع أكثر من 500 امرأة وأعضاء من حركة “وومن مارش” للقول بأن سياسة دونالد ترامب “اللاتسامحية على الإطلاق” القاسية لن تستمر، ليس في بلادنا وليس باسمنا”.​

وأضافت: “في 30 يونيو سوف نضع أنفسنا في الشارع مرة أخرى”، مشيرة إلى المظاهرات المرتقبة على الصعيد الوطني ضد سياسة ترامب الخاصة بالهجرة والمقرر تنظيمها يوم السبت، كما نقلت وكالة “شينخوا”.

وأوضح المنظمون أن اعتصام يوم الخميس كان جزءا من حركة احتجاج نسائية يطلق عليها اسم “وومن ديسأوبي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي اعتقلت 575 شخصا واتهمتهم بالتظاهر غير القانوني، بينما قدر منظمو الاحتجاج العدد بأنه كان حوالي 650.

وبموجب سياسة ترامب تم فصل أكثر من ألفي طفل عن أهاليهم ممن دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، مما أثار غضبا واسعا داخل وخارج البلاد.

