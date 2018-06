رئيسة لجنة الحريات التونسية تواجه تهديدات بالقتل والتكفير 

المتوسط:

قالت بشرى بلحاج حميدة رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس، إنها تعرضت لحملة تشويه وتهديد وصلت إلى الحد التكفير والمطالبة بقتلها.

وأضافت في حوار خاص مع “سبوتنيك” أن الحملة التي شنت عليها فاقت حد النقد الذي يقبل به أو يمكن مناقشته، حيث دعا الكثير من الأشخاص إلى إلقاء« مياه حارقة» على وجهها، وأن بعض السيدات سجلت “مقطع فيديو” تحدثت فيه عن أشياء غير حقيقة ودعت لقتلها.

وتابعت أن هذه التهديدات ناتجة عن قيام البعض الذين يحسبون أنفسهم على النخبة بتزييف الحقائق، وادعاء بعض الأشياء التي لم ترد في التقرير، منها على سبيل المثال مسألة عدم ختان الرجال، وبعض الأكاذيب الاخرى التي حملت الأمور فوق طاقتها.

واستطردت أنها حاولت توضيح الأشياء المغلوطة التي تحدثت عنها بعض التقارير الصحفية ووسائل الإعلام، إلا أن الماكينة المعادية التي تشن حملات الهجوم لا تتوقف، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ اجراءات حماية، كما أعلنت موقفها بالرفض للعنف والهجوم بهذا الشكل، كما أكدت معظم الأحزاب رفضها لهذا الأسلوب ورفض أي تهديدات بالعنف، فيما أعلن كل من حزب التكتل والمسار مساندتهم للتقرير، وأبى حزب النهضة تمسكه بمبادئ الدستور واحترام الحقوق والواجبات لكنه لم يبدي رأيه التفصيلي في التقرير بعد.

وفيما يتعلق بنقاش التقرير، أوضحت أنه لا يزال لدى رئيس الجمهورية، وأنه لا يمكن فرض أي شيء على الشعب التونسي، وأن التقرير سيخضع لعمليات نقاش قد تكون حادة، إلا أنها ستظل خاضعة لمبادئ الحوار.

وأكدت على أن هناك بعض المليشيات التي تقف وراء فرض وجهة نظرها دون مناقشة الرأي بالرأي والفكرة بالفكرة، والدعوة إلى العنف مباشرة لأنها لا تحتكم إلى مبادئ الحوار الفكري، خاصة أن اللجنة وضعت البراهين الدينية والاجتماعية فيما يتعلق بكافة القوانين المقترحة المتضمنة في التقرير.

