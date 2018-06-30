كأس العالم.. محمد النني ضمن التشكيلة الأسوأ في دور المجموعات

كتب: علي الزيني

اختارت صحيفة "الجارديان"، محمد النني لاعب المنتخب الوطني، ونادي أرسنال الإنجليزى، فى التشكيلة الأسوأ لدور المجموعات فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا، لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

محمد الننى شارك مع منتخب مصر فى بطولة كأس العالم، التى تختتم فعالياتها يوم 15 يوليو المقبل، وودع "الفراعنة" منافسات البطولة من الدور الأول بعد الهزيمة أمام منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية فى المجموعة الأولى، التي تذيلها المنتخب الوطني.

صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت أن التشكيلة الأسوأ لدور المجموعات فى بطولة كأس العالم، ضمت كلا من، دافيد دى خيا حارس مرمى منتخب إسبانيا، ومواطنه سيرجيو راموس لاعب قلب الدفاع، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الدفاع الألماني جيروم بواتينج، والجناح الأيسر الأرجنتيني آنخيل دى ماريا، ولاعب الوسط المصرى محمد الننى، والبولندى بيوتر زيلينسكي، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والمهاجم الألمانى تيمو فيرنر، والمهاجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، ولاعب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

النني شارك مع الفراعنة في الثلاث مشاركات بالمونديال، ولم يظهر بشكل جيد، حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ في أثناء مشاركاته في المباريات، ولم يقدم الأداء المنتظر منه.

الصحيفة أكدت أن عشاق كرة القدم كانوا ينتظرون الكثير من اللاعبين الـ11 الذين تم اختيارهم فى التشكيل الأسوأ للدور الأول فى بطولة كأس العالم، حيث لم يكن هؤلاء اللاعبون على قدر تطلعات جماهيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا