كيليني وبارزالي يمددان عقديهما مع يوفنتوس

كتب: علي الزيني

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى رسميا، اليوم الجمعة، تجديد تعاقد مدافعى الفريق الأول لكرة القدم، جورجيو كيليني وأندريا بارزالي.

وكشف يوفنتوس على موقعه الرسمى، أن كيلينى مدد تعاقده لمدة عامين حتى 2020، فيما وقع المخضرم بارزالى (37 عاما)، على عقد جديد لمدة عام واحد، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضى.

واستعرض الموقع الرسمي للبيانكونيري أرقام الثنائي، وأوضح أن الفريق يستقبل أهدافا أقل في وجودهما معا (0.7 هدف في المباراة)، بينما ترتفع النسبة إلى (0.8 هدف في المباراة) في غياب أحدهما.

كيليني شارك مع يوفنتوس لأول مرة في الرابع عشر من أكتوبر 2005، ومنذ ذلك الوقت حقق 8 ألقاب دوري، منهم 7 ألقاب متتالية، إضافة إلى 4 ألقاب كأس، و3 سوبر إيطالي.

472 مباراة شارك فيها كيليني مع السيدة العجوز ليصبح سابع أكثر اللاعبين بقاء مع يوفنتوس في تاريخ النادي.

أما بارزالي الذي يرتدي القميص الأبيض والأسود منذ 7 سنوات ونصف، فقد حقق مع الفريق نفس عدد الألقاب التي حققها كيليني، ما عدا بطولة دوري وحيدة، وشارك في 271 مباراة.



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