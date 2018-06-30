المسماري : الجيش سيستخدم القوة ضد اى تدخل اجنبى بالجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، استعداد الجيش الوطني للتصدي لأي محاولة لانتهاك السيادة الليبية، مؤكدًا أن هناك دولا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأوضح “المسماري”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة، أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الوطني سيلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة، أنه لا يجوز لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق توقيع اتفاقيات مع إيطاليا أو دول أخرى بدون الرجوع إلى مجلس النواب، موضحًا لافتا السراج غير معترف به محليا وأي قرار يصدر منه غير شرعي.

وأكمل: «سنتخد جميع الخيارات المطروحة في حال إقدام إيطاليا على إنتهاك السيادة الليبية وقامت بنشر جنودها في مناطق جنوب البلاد بحجة مكافحة الهجرة الغير الشرعية».

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