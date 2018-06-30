ترامب ينفي نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة تفكر في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أنا لا أتحدث عن الانسحاب".

ومع ذلك، واصل انتقاد موقف منظمة التجارة العالمية تجاه الولايات المتحدة. وأضاف ترامب: "لم يجر التعامل معنا بشكل عادل".

وتابع: "يجب على منظمة التجارة العالمية أن تبدأ في معاملة الولايات المتحدة بإنصاف لأنها لم تعاملنا معاملة عادلة".

وجاءت تعليقات ترامب في أعقاب تقارير أفادت بأن الرئيس كان يفكر بشأن انسحاب أمريكي محتمل من المنظمة الدولية.

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